市民資料遭盜用　土審處職員認罪候懲

土地審裁處男助理文書主任，因爛賭致欠債纍纍，他為向財務公司借錢，竟擅自登入審裁處的電腦系統，盜用4名市民資料後交給財務公司，以作為他債務諮詢人，最終有市民遭追債而揭發事件。被告今天（17日）在九龍城法院承認4項不誠實取用電腦罪，要還押至7月31日候懲，期間法庭為他索取社會服務令和背景報告。

案情透露，土地審裁處職員於2017年7月19日收到投訴，指被告戴雄斌（36歲）向財務公司披露市民資料，於是向被告查問，被告承認登入審裁處的案件管理系統後，找到姓戴或姓陳人士的資料後，會交給財務公司，作為被告借錢的諮詢人，處方於是報警，警誡下他承認犯案，表示用了4名事主的資料，向6間財務公司合共借了3萬港元。警方調查後確認，被告是於同年5月11日至6月27日犯案。

辯方求情稱，被告在案件揭發後仍留在審裁處工作，但不可接觸電腦，至今年6月停職，預料將失去工作，前途盡毀。他10多年前開始染上賭癮致欠債纍纍，至案發時他不欲再連累家人，因而犯案，事發後已申請破產並戒賭。辯方指事主除了受到電話滋擾後，沒有金錢損失，加上案件延誤多時，希望法庭先索取社服令報告再判刑。

裁判官斥被告辜負部門信心，也打擊了公眾對部門的信心，加上4名事主的個人資料外洩後，都無法控制管有資料的人如何使用，認為判監無可避免。