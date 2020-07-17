立會財委會最後1次會議結束　明日大嶼撥款難產

立法會財務委員會今午(17日)繼續會議，並通過有關更換水警中央指揮系統及其光電感應器的議程，涉款約5400萬港元。惟有民主派議員為了阻撓討論「明日大嶼」撥款項目，因而提出中止更換水警系統的議案，但中止議案最終被否決。不過，直至下午5時半會議完結，仍未能討論明日大嶼撥款項目，意味有關項目難產，要留待下屆立法會處理。

下午會議原本續審有關更換水警系統的議程，但由於今日議程第20項涉及「明日大嶼」項目的前期研究撥款，故議員鄺俊宇表明為了阻撓討論「明日大嶼」撥款的機會，決定就第3項有關更換水警系統的議程提出中止議案。另有民主派議員質疑更換系統的成效，又指政府特意把「明日大嶼」撥款議題調前，認為有陰謀。

議員蔣麗芸則直斥鄺的做法無理，對後面包括注資香港運動員基金、自資專上教育提升及啟動補助金計劃等撥款議題不公道，覺得不能因為不同意後面的議案而中止前面的議程，直指不要阻礙其他撥款項目通過。議員容海恩同樣認為，不能因為不滿有關「明日大嶼」撥款而對不相干的議題提出中止，並認為水警系統本身有更新的需要。

政府官員回應時表示，更換水警中央指揮系統及其光電感應器可用10年，每年亦可節省逾8600萬港元，相信有更換系統的必要。有政府代表解釋，「明日大嶼」前期工程研究撥款排在第20項議程，當中不涉及調動議程，而是財委會剛好剩餘21項議程，該議程才會排上財委會審議。財委會主席陳健波亦指，「如果我們想夾硬來，今早都可以做，亦有信心過到」，強調建制派「好講信用」。

有關更換水警系統的中止議案最終以21示贊成、36票反對被否決。而會上亦提出一條涉及非法捕魚行為的臨時動議亦以20示贊成、34票反對被否決。