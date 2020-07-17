應科院總監採購私相授受　公職人員行為失當判緩刑

香港應用科技研究院有限公司研究及發展總監劉文建，隱瞞自己、其妻子和好友直接或間接持有2間供應商的利益，將應科院7項總值逾53萬港元的訂單批予該兩間供應商，劉經審訊後，早前被裁定1項公職人員行為失當罪罪成，案件今天（17日）在沙田法院判刑。裁判官指案件涉及金錢利益，判被告入獄6個月，但考慮到他過往對社會和科研界的貢獻，定罪亦已令他失去一切，加上接納他只是一時糊塗犯案，及已被還押14天日，故准他緩刑2年半。

控罪指，被告劉文建(49歲)於2016年3月1日至2017年10月30日，在批核應科院7項採購時，訛稱與始動科技有限公司(下稱始動)和博文教育（亞洲）有限公司(下稱博文)沒有利益衝突，隱瞞其妻張寶芳持有始動和Golden Commence Limited的股份，又沒申報他與博文的董事鄭賢義有密切的私人關係，使他本人、其妻子和鄭得益。

辯方求情稱，被告在被定罪後已被應科院解僱，慶幸有公司願聘用他從事科研工作，職位和薪金雖和過去相差甚遠，但他仍願意接受，希望展開人生新一頁。被告感到非常懊悔，自知應處理得更好，避免利益衝突的情況出現，他已嚐過失去自由的滋味，希望法庭接納報告建議，判他接受社會服務令。