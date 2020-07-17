菲律賓男子涉散播兒童色情物品被捕　月內第4宗

澳門司警再偵破一宗涉及與未成年人有關的色情物品案，為月內第4宗。司警再接獲國際刑警通報，懷疑有人透過通訊軟件，散播涉及兒童色情的相片，日前拘捕一名涉案的31歲菲律賓男外傭，案件今日(17日)移送檢察院偵辦，經初步調查，嫌疑人與早前另外3名涉案人士互不相識。

案情指，本月15日司警接獲國際刑警通報，有人透過通訊軟件分別在本月13日和15日散布一張涉及兒童的色情相片。司警檢視後，發現該相片涉是一名未成年的亞裔女孩為一名未成年男孩手淫。

司警於15日當晚，到涉案男子位於皇朝區工作的地點將他帶走。經查問，有人供認犯案，指涉案兒童色情相片，於多個月前透過一個通訊軟件的聊天群組下載所得並存放在手提電話內。至近日，疑犯將該色情相片上載至另一個聊天群組。司警及後又在涉案男子的手提電話內發現涉案兒童色情相片，以及另外4張色情相片，正分析其餘4張色情相片是否涉及兒童或未成年人。

司警提醒市民，為保障自身安全及為免歪風助長，已製作警情通告，除中文外，亦已翻譯成葡、英、菲律賓語，之後亦會翻譯成印尼和韓語，讓外籍人士了解相關法例，避免犯罪。