黃竹坑賽馬會朗逸居3人染疫　暫未找到病毒傳播因素

位於黃竹坑的「賽馬會朗逸居老人院舍」有3人確診，衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日(17日)表示，3名職員及院友確診，其中1700號患者為居於2樓的院友，女性、92歲，她在院社主要在房間生活，5名同房院友已被隔離，暫時未有找到高危的病毒傳播因素。而1708號患者為女登記護士，56歲，主要在2樓工作，曾照顧1700號患者。而1691號患者為院社職員，44歲，主要在一樓工作。張補充指該院社有讓親友探訪的機制。

張竹君又指，衞生防護中心、醫管局及社署昨晚(16日)漏夜到朗逸居視察，認為院舍「乾淨、寬敞」，因此只會針對密切接觸者，讓他們到檢疫中心隔離，其他人亦會在該院舍原址進行檢疫，相關的空間會進行消毒。問及朗逸居、朗愉居及賽馬會朗愉日間中心的人手安排，張指據了解3間院社的人手分開，沒有借調的機制，而各樓層的人手亦分開。

東華三院向東網表示，昨晚至今早相繼獲悉「賽馬會朗逸居老人院舍」有3名職員及院友初步確診，包括1名照顧員、1名92歲院友及1名登記護士。全部院友和職員將進行病毒檢測，全院亦即時進行消毒。

賽馬會朗逸居昨晚獲悉院友確診後，即時與衞生防護中心商討，安排全部院友和職員進行病毒檢測，其中6名同事被界定為密切接觸者，需進入檢疫中心接收檢疫隔離；另7名院友亦被界定為密切接觸者而安排在原單位內檢疫隔離。而院舍亦已全面啟動緊急應變措施，院舍的1樓及2樓即日起進行28天醫學監察。

東華三院指出，該名照顧員於院舍1樓工作，近月一直休假直至本周日(12日)下午回院工作1天，隨後繼續放假休息。而居住2樓的初步確診長者院友在過去兩周沒有留醫及離開院舍的紀錄。至於有關的登記護士於同層工作，工作期間沒有發燒和身體不適，亦沒有外遊的記錄。

院舍有167個長期照顧宿位，提供6人房或4人房，員工約80人。位於東華三院賽馬會松朗安老綜合中心內，同座有另一間老人院及一間日間中心。

東網記者今日到現場視察，院舍門外貼出特別通告暫停所有人士探訪。約下午3時，院舍門外先後停泊至少3架小型旅遊巴，分批接載疑為院舍職員離開，他們佩戴口罩，互不交談，氣氛凝重。直至下午3時半，1輛衞生署小巴到場，有署方職員手持2大袋物品進入院舍，相信是分發予院友的病毒檢測口水樣本瓶或其他醫療用品。