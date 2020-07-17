香港槍會涉污染城門水塘　官指水務署搜證不慎判無罪

有70年歷史的香港槍會涉嫌未妥善處理子彈鉛珠、彈塞及飛靶碎片等射擊活動產生的殘餘物，致殘餘物跌進城門引水道再流入城門水塘。香港槍會事後被票控一項放置物質於水務設施罪及否認控罪，今天（17日）在西九龍法院被裁定罪名不成立。

裁判官告誡香港槍會要「有良心」，負上保護環境的責任，而裁決結果出於技術問題，即水務署搜證出紕漏，令法庭不能信納其證供。裁判官又指，有水務署證人提及案發後槍會一帶的山郊仍見懷疑射擊殘餘物，遂囑若水務署小心搜證，相信檢證難度不高。

傳票控罪指，被告香港槍會於2019年3月18日或之前在荃灣城門引水道近斜坡（6SE-B/CR184-199）容許放置固體，而放置的方式或地方使該固體跌落、沖入或帶入構成水務設施部分的水中。

裁判官指，雖然法庭能理解水務署職員是首次接觸搜證和到法庭作供的程序，惟證物來歷並不可靠，即水務署督察於庭上口供與書面供詞矛盾、不慎把不同地方檢取的彈塞混合在一起、以及聲稱搜證當日為證物拍照，惟照片顯示拍攝日期不符。