總結4年立法會會期　主席梁君彥：難為正邪定分界

立法會主席梁君彥今午(17日)舉行記者會總結本屆會期，他形容4年會期猶如驚濤駭浪，好像坐過山車，有時環境很好，有時跌入深淵，又指「低處未算低」。他形容，議會就如歌曲「難為正邪定分界」，有時不知誰是人、誰是魔，議會的政治光譜也「闊到無倫」，有時對着建制派也會感到頭痛，民主派繼續自己做法，但自覺已經盡了責任，不感到後悔。至於下屆是否有意繼續擔任主席，他指這幾天會想清楚。

被問及今年度內務委員會拖延半年未能選出主席，會否覺得「自我糾正」過慢，梁指，主席不能一看不過眼就插手處理，否則就變成「一言堂」。對於近年立法會衝突事件愈來愈嚴重，會否擔心將來議會因為抗爭事件令審議拖延甚至停擺，他認為立法會不屬於任何一個議員、主席，是屬於全體香港市民，選擇誰做議員是市民的自由，市民要自己負責。若議員在符合議事規則之下，要令香港停擺，即使神仙做主席，也要容許。

截至昨日(16日)，議員在今屆立法會共點算法定人數501次，耗時87小時，佔全屆總會議時數約5%。其中因法定人數不足而休會的次數共14次，損失時間共約73小時。

梁又表示，議會法律顧問正研究《港區國安法》的影響，相信一兩個星期內會有文件給議員參考，又指如果議員對言行是否違法有疑問，可自行尋求法律意見。至於港區國安法的訂立，會否影響立法會與國際間議會的交往，他指自己在這星期亦曾與外國駐港領事見面交流，不見得法案對議會工作有影響，又指自己不掌握國家機密，無能力勾結外國。