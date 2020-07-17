保就業計劃下周向1.2萬僱主發放補貼　涉及47億元

補貼僱主支付6至8月工資的保就業計劃，今日（17日）完成批核第6批工資補貼申請，計劃秘書處下星期將向約1.2萬名成功申請的僱主，發放約47億港元補貼，承諾受薪僱員人數約20萬人。

秘書處表示，計劃至今已批出共6批工資補貼，合共342億港元，涉及12.1萬名僱主，承諾受薪僱員總人數超過147萬。扣除因不符合申請資格而不獲批補貼的1.2萬名申請者，計劃已完成處理近80%僱主申請。

計劃代理人將繼續處理餘下約3.5萬名僱主及1.4萬名自僱人士的申請，並已透過電郵要求未補交正確銀行或強積金戶口資料的僱主盡快提交資料，以盡快完成第一期申請工作。惟當中約1.46萬名僱主仍未補交所需資料。

秘書處指，代理人及秘書處將會在下月初全面開展計劃第二期申請的籌備工作，該處提醒有關僱主務必於本月31日或之前向代理人補交資料。秘書處將在下周初以短訊及電郵逐一提醒相關僱主上述限期。

計劃另會為自僱人士發放一筆過7500港元補貼，至今已向9萬名自僱人士批出一筆過資助。