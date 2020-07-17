機場客運量按年大跌99%　上月僅5.9萬人次

香港機場管理局今天(17日)公布香港國際機場6月份航空交通量，全球航空交通持續受新冠肺炎疫情影響，機場客運量按年大跌99%，只有5.9萬人次。飛機起降量亦跌愈70%，只有9,945架次，貨運量比去年同月下跌近8%至35.7萬公噸。

貨運量下跌主要由於客機載貨空間減少，令轉口貨運量下降。6月份往來中國內地與東南亞的貨運量跌幅最為明顯。然而，航空貨運服務需求仍然相對強勁，貨機起降量與去年同月比較增加愈20%。出口貨運量同比上升7%，其中以北美市場錄得最大升幅。

由於非香港居民入境限制持續，訪港旅客量按年下跌逾99%。隨着轉機、過境服務逐步恢復，帶來一些旅客流量，惟需求仍然疲弱。轉機或過境旅客量按年下挫接近100%，香港居民外遊人數按年下跌98%。

至於今年上半年，機場錄得客運量830萬人次，較去年同期下跌78%，飛機起降量亦下跌接近56%，貨運量則下跌近10%至210萬公噸。