牛池灣及北河街街市今提早關門消毒　檔主斥食環反應太遲

有確診者早前曾到訪牛池灣街市。（洪紫嫣攝）

第三波新冠肺炎疫情爆發，當中不少確診者曾到訪街市，包括牛池灣及深水埗北河街街市等，惟食物環境衞生署延至今日（17日）傍晚7時，才關閉該兩個街市並進行深層清潔消毒。東網記者下午到牛池灣街市視察，發現人流不多，場面冷清，直至傍晚約6時半人流才有所增加，不少市民趕在街市關門前買菜。據街市保安透露，食環署職員僅清潔室內範圍。有鮮肉檔主坦言，近兩周生意激跌接近90%，又指政府太遲消毒街市，只好自行加強衞生。

至傍晚約7時，至少2名身穿保護衣的食環署職員到場洗地，並清潔扶手電梯。鮮肉檔主黃先生指出，近兩周生意激跌接近90%，斥政府太遲消毒，只能自行加強衞生。另一鮮肉檔員工則指，政府不但太遲消毒，更太遲作出通知，令店舖反應不及，未能減少入貨，認為當局應提早兩天告知，讓他可入少點貨，不致損失太多。

而燒味檔黃先生則指，自己不太擔心染疫，惟政府至今才消毒街市實屬太遲，更稱「政府實際上甚麼都遲」。菜檔檔主方小姐亦表示，近日損失約70%生意，又指街市出入時沒有量體溫、搓酒精等防疫措施，只能靠檔主自覺。

另外，北河街街市同樣人流疏落，部分店舖提早於下午6時拉閘，並自行清潔及消毒店內範圍，至少8名身穿保護衣的食環署職員其後到場清掃垃圾及洗地。鮮肉檔主黎先生稱，部分街坊因街市「有細菌」不願到訪，今日損失約一半生意，希望疫情過後生意會好轉。而街坊梁小姐則稱十分擔心，惟有與他人保持距離防疫，會主動避開沒戴上口罩的店舖員工。