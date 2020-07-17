港區國安法：港大新聞系總監向師生發信　自我審查損新聞自由

《港區國安法》實施後，新聞自由備受關注，據了解，香港大學新聞及傳媒研究中心總監瑞凱德（Keith Richburg）今(17日)向師生發電郵，指《港區國安法》影響新聞和學術自由。他認為，條文未有劃清「紅線」，目的是強迫人們採取防禦態度，令包括新聞工作者和學者在內的人士，因恐懼而自我審查。他又指，若記者因恐懼而自我審查，會對新聞自由構成重大危險，「我們不打算向學生教授此類訊息。」

他強調，新聞及傳媒研究中心不會因國安法作任何改變，又指培訓新一代記者為港大的使命，而公正報道就是基於事實，為弱勢發聲，繼續向政權道出真相，甚至向公職人員和權力機構追討責任。

內容提到，本港新聞界將會受到嚴密限制，新聞從業員會如以往於內地或其他專政國家採訪一樣，又指記者往後須更敏感地保護消息來源和受訪者，以繞過虛無縹緲的「紅線」。

《港區國安法》第9條中列明，港府應當採取必要措施，對學校、社會團體、媒體、網絡等加強宣傳、指導、監督和管理，瑞凱德亦指師生特別關注上述條文。