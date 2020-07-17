大埔狂漢坐巴士拒戴罩　亮菜刀指嚇遭警擎槍出椒制服

新冠肺炎疫情再度爆發，港府因應情況推出多項防疫措施，包括「車船口罩令」，惟多次揭發有人未有遵從有關規定，繼早前有男子坐港鐵東鐵線未有戴口罩兼發難揮棍後，今日(17日)再揭發有男子坐巴士脫下口罩，更擸菜刀揮舞，最終要警方到場處理，擎槍及施放胡椒噴劑制服。

今午3時許，據了解，一名男子在大埔中心巴士總站登上74X線後脫下口罩，在場乘客、車長及站長勸喻後，他仍拒絕戴口罩，向姓張（54歲）男車長出言恐嚇，繼而落車，疑取出一把5吋長菜刀向巴士站長揮舞，站長大驚報警處理。

涉案男子向安邦路大埔中心方向逃去，警方接報趕至，在附近兜截，發現涉案男子經天橋走到寶湖商場1樓，他仍手持菜刀。有目擊者表示，當時有數名警員手持盾牌，他們高聲警告街坊立即離開。

警方上前截查該男子，但對方情緒激動，與約6名警員對峙。警員恐防他會傷及無辜，發出口頭警告不果後，其中一名警員擎槍戒備。涉案男子持刀逃走，至南運路一休憩處時，再被警員截獲，警員再度警告不果後，施放胡椒噴劑，最終將該男子迫到牆邊制服，經初步調查，以涉嫌刑事恐嚇及藏有攻擊性武器將他拘捕。被捕男子姓葉(47歲)，被帶署扣查，案件交由大埔警區刑事調查隊跟進，疑犯其後被送往大埔那打素醫院檢查。