屋漏兼逢連夜雨　無賴客觀塘菜館食霸王餐走數

疫情肆虐重挫經濟，各行各業生意慘淡，觀塘宜安街一間海鮮菜館，繼今年5月被賊人偷蝦後，不足2個月再遭無良客食霸王餐。今日(17日)下午時分，一名男子在菜館用膳，職員發現他進食時似乎「食不知味」，飽食後不時鬼鬼祟祟東張西望，已經有所警覺，惟午餐時段要忙於工作，無暇顧及，待職員再回頭關注時，對方已經失去蹤影。

職員懷疑有人食霸王餐，連忙翻查閉路電視片段，發現男子飲飽食足後顯得坐立不安，不斷扭頭觀察職員一舉一動，待職員離開視線範圍後，立即從座位站起，即匆匆往餐廳門口逃走。雖然事件中損失金額只有約70元，但近日受疫情影響，生意難做，再遇上有人食霸王餐，對菜館形同「落井下石」，令職員為之氣憤。

今年5月21日同一間菜館亦曾被竊走瀨尿蝦。當晚10時許，一名男子用網將該店海鮮池內一批瀨尿蝦放入紅色筲箕內，裝模作樣在店門前多次徘徊後，拿着裝滿瀨尿蝦的筲箕往聯安街方向逃去。店員在翌日凌晨察覺異狀，翻查「天眼」片段始揭發事件，經點算證實損失約值400港元的瀨尿蝦。菜館負責人事後報警求助，警方最終成功拘捕懷疑涉案男子。