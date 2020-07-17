防疫情擴散　衞生局擬擴闊應檢人群至餐飲等行業

澳門的出入境工作人員或被納入應檢人群。

為確保出入境安全及防止新冠肺炎擴散，賭場員工早前被定義為應檢人群，澳門政府今宣布會針對疫情不同階段的風險評估定義不同工種的人群接受核酸檢測，山頂醫院醫務主任羅奕龍今日(17日)表示，因應未來有更多旅客出入境澳門，初步考慮把出入境工作人員、公共交通司機、餐飲員工定義為應檢人群，並視乎旅客量，按部就班後再擴展及細化。

衞生局傳染病防制暨疾病監測部協調員梁亦好稱，若目前在內地的港台居民入境澳門時，需證明過去14天曾在內地逗留，入境時方不需醫學觀察，證明文件包括，當地居委會或政府部門的文件、行程卡和出入境紀錄等。

問及非珠海戶籍的內地僱員何時能入境澳門時，梁稱，當局會因應出入境人流壓力，循序漸進開放，有消息會公布。

另外，羅奕龍又透露，澳門第46宗新冠肺炎病例的患者康復，並轉至高頂公共衞生臨床中心接受14天的康復期隔離。換言之，澳門最後一名確診的患者已於今日康復出院，今日亦是連續21日無新確診病例。

該名患者自上月25日由菲律賓馬尼拉到達香港國際機場，同日乘渡輪入境澳門，於氹仔碼頭取樣後送往酒店隔離期間確診，及後送往山頂醫院接受治療。