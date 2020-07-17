今屆立會財委會完結　本立法年度批出4.4億元項目

今屆立法會會期將於今晚(17日)午夜12時結束，本立法年度財務委員會共召開56次會議，約253小時，批准85項財務建議，包括43項工程建議、29項非工務工程建議、以及13項人事編制建議，另外未完成審議的有13個項目。

財委會主席陳健波指，本立法年度獲批准的項目涉及的承擔額合共為4.4億港元，是歷來最高款額。他又指，本年度財委會審議一個項目平均需要約2小時15分鐘，但審議本年度公務員薪酬調整則多達25小時。

至於提出中止待續議案方面，陳指本年度共提出7次，與上年度相若，處理俗稱37A的臨時議案則佔會議時間3.1%。

對於有10多項政府開設職位的項目未通過，陳健波解釋，不少議員不滿政府完全未能解答為何要開設職位，政府應該值得深思及作出改善，否則會「無運行」，應該找公關細閱每項政策，如果沒有亮點就不要推出。

陳健波曾經在會議上提出「收成期」言論而備受批評，他解釋因為當時無交代清楚，而大家只是留意部分發言內容，故出現偏差，其實他當時是想表達自己年代的人，很多都只會勤奮工作並積聚財富，不會只顧玩樂，如今香港被摧毀，又如何再重新建立？