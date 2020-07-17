判藏武男生簽保守行為　裁判官主動覆核判刑

一名18歲中五男學生，於去年11月11日「全港大三罷」當天，在柴灣被警方搜出摺刀，他受審後被裁定管有違禁武器罪成，但獲有條件釋放，自簽1000港元守行為1年了事。惟裁判官香淑嫻在判刑後一日主動提出覆核判刑，案件今(17日)於東區法院處理。香官指需時核實被告到高等法院申請保釋時，高院法官所頒的判詞，將案押後至7月28日再訊，期間批准被告保釋，只有不得離開香港一項保釋條件。

被告吳銘揚於去年11月11日，在柴灣道天橋近柴灣道迴旋處管有一把彈簧刀。他在6月18日被香官裁定罪成，並還押等候感化官、勞教中心及教導所報告後判刑，但他在6月24日向高院申請並獲准保釋。

香官今日表示，她在6月30日判刑當天聽畢辯方大律師的求情陳詞後，沒有質疑辯方引述高院法官判詞的準確度及完整性，加上有關引述沒有獲得控方確認，故決定覆核判刑，並要求控方申請當時的錄音及謄本。

辯方在求情時，曾引述高院法官潘兆童的判詞指，以本案事實基礎和被告的背景，判監禁式處罰屬不合比例及不公平。