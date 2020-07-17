立會通過設立強積金電子平台　市民將可自行管理戶口

立法會今晚(17日)召開今個會期最後一次會議，首先通過《2019年強制性公積金計劃(修訂)條例草案》，條例旨在開發處理強積金註冊計劃行政工作的中央電子平台(積金易平台)，容許市民於中央系統管理強積金戶口，並減低行政費用。多名民主派議員認為平台未必能幫助普通打工仔，促請政府設立全民退休保障計劃。

議員鄺俊宇反對有關計劃，指強積金運作20年，但每個成員今年頭3個月每人帳面蝕3萬7千多港元，完全不能確保打工仔的退休生活，現時還要設立中央電子平台，難道「要打工仔日日上網睇浪費幾錢？」他重申，退休生活不可單靠強積金，認為政府必需設立全民退休保障。

社福界議員邵家臻同樣指強積金「收費高、回報低」，認為是將血汗金錢交給基金經理，基層打工仔無資訊且不懂得投資，卻要自行承擔風險。郭家麒認為，長者大多不懂得使用電子平台，直斥電子平台的設立只是「益了積金局」。

議員梁美芬則認為，平台可增加市民接收強積金資訊，但希望政府不要再「蝸牛上樹式」改革，要向普通市民解釋清楚，平台設立後也要加強監管，希望局長正視問題，繼續跟進市民需要，绝不可怠慢。