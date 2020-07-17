食環署為食肆員工免費做深喉唾液檢測　今起接受登記

鑑於本地新冠肺炎疫情自7月初變得嚴峻，為加強防疫抗疫工作，政府決定為較高風險群組進行病毒檢測。食物環境衞生署宣布，今日(17日)起為設有堂食的食肆員工安排自願性質的一次性免費病毒檢測服務。食肆負責人可透過食環署網站登記，而公眾街市熟食、小食攤檔和持牌熟食小販攤檔負責人，則由檢測承辦商Prenetics Limited聯絡，毋須上網登記。

署方會為較高風險群組，當中包括持牌普通食肆、持牌小食食肆、持牌水上食肆、持牌工廠食堂、學校食堂、員工食堂、公眾街市熟食、小食攤檔和持牌熟食小販攤檔的員工，提供自願性質的一次性免費病毒檢測服務。

計劃下，檢測承辦商會提供一站式採樣及檢測服務，先派員到食肆派發樣本瓶予員工以收集深喉唾液樣本，並會於隨後一至兩日收回樣本進行檢測。檢測結果呈陽性的個案會即時轉交衞生署衞生防護中心跟進。

檢測承辦商會與食環署緊密合作，根據風險評估、人手資源及登記的食肆數目釐定先後次序，並於今日已率先派員前往黃大仙區派發樣本瓶，預料計劃於數日內會先涵蓋風險較高的黃大仙及觀塘等地區，再陸續為其他地區的食肆員工進行檢測工作。