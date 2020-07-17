政Whats噏：資深議員臨別贈慶　批行政立法關係差

今屆立法會會期今晚(17日)午夜12時結束，有成10幾位議員計劃唔尋求連任，將會退下火線，其中議員梁耀忠(阿忠)、衞生服務界議員李國麟、進出口界黃定光(象哥)均擔任超過10幾年議員。雖然政治立場唔同，但對於近年政府同立法會嘅關係，3人臨別均異口同聲對政府好有意見，做咗1/4世紀議員嘅阿忠甚至話，覺得回歸前先似番個議員。

曾經係立法局議員嘅阿忠，坦言1997年前自己先似番一個議員。佢解釋話，當年官員發言時會稱呼議員做「The Honourable(尊貴的)」，仲會重視議員嘅意見。佢亦舉例，指當年喺退休教師年齡嘅議案上，雖然得佢一個投反對票，但負責嘅官員喺投票前一晚打畀佢討論咗成晚，而且有新官員上任時亦會邀約食飯，期間會提到佢關心嘅議案，最後官員都有聽意見提法案。

時至今日，阿忠話在議會提出法案嘅掣肘多咗，例如私人條例草案，以前只要草案唔涉及政府開支就可以提出，但依家草案唔可以影響政治體制及政府運作，所以少咗機會提出，喺監察政府方面都變咗有限制。至於政府表現又如何呢？阿忠話上屆政府都仲有同議員食早餐，今屆直頭冇，連打電話爭取游說支持政策都冇，感覺政府完全唔使理議員，只有少部分政治助理會以短訊形式游說佢支持。

至於做咗4屆議員嘅李國麟，就話議員係負責立法、審批、監察政府做得好唔好。佢慨嘆好唏噓，以前會同官員坐低討論，起碼官員會聽意見，同時覺得呢兩屆政府濫權得好厲害，唔會作解釋，立法會已無咗制衡的角色。佢甚至批評，今屆政府直頭唔會聽議員意見，所以都盡量少去啲禮貌性拜訪。

身為建制派嘅象哥就話，政府執行能力強，但就缺乏規劃能力，搞到有好多政策最終同高官嘅諗法有唔同，形容係反其道而行及陽奉陰違。佢仲話，呢啲情況唔止係精英班子先有，而係成個公務員架構都出現。不過，象哥話議會個責任係要向政府畀意見，雙方要有溝通。連建制派議員都覺得政府出問題，政府真係要檢討下喇。

不過，亦有意見認為，民主派議員亦要檢討吓本身嘅態度，經常對官員凶神惡煞，呢啲叫溝通咩？