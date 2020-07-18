白髮男涼鞋疑藏攝錄鏡頭　輕鐵內偷拍少女裙底

白髮男疑在鞋頭裝上鏡頭偷拍裙底春被乘客揭發。

前日（16日）下午近5時，有乘客於屯門乘搭輕鐵507線途經河田站時，目睹一名男子疑似偷拍女乘客裙底。根據網民所拍的短片，事發時，一名穿黑色上衣，淺色格仔長裙少女，正在車廂內低頭看手機；一名滿頭白髮，穿黃色上衣，啡色迷彩短褲、灰綠相間涼鞋，戴口罩的胖漢，左手握有一部白色手機，站於少女身後。

該名年約60多歲白髮男，將穿有涼鞋的鞋頭伸前，對着少女裙底，當少女每有移動，男子亦有所「動作」，涼鞋鞋頭亦作出相應調整，狀甚可疑。其時有一名青年察覺男子行藏有異，遂出言質問：「阿叔，你做咩影人裙底呀？」邊說邊用手機拍下過程。白髮男聞言隨即縮回右腳，露出尷尬神色，並向青年聲稱「冇喎」。

青年繼續質問男子「做咩影人裙底啊？」對方堅稱「冇咁嘅事，惟有「眼利」網民質疑，當時男子手機上正顯示偷拍畫面。青年亦即時告知女事主，涉事男子仍矢口否認，並讓兩人步出車廂及查看其手機；女事主亦報警求助，惜當時在場其他乘客未有伸出援手，懷疑偷拍男亦趁機逃脫。

警方當日接獲該名14歲女事主報案，指她疑遭一名年約60至70歲男子，利用裝在鞋上的鏡頭偷拍裙底，案件列破壞公眾體統，交由元朗警區刑事調查隊跟進。