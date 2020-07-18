東方日報A1：新巴車長確診　流動疫彈炸港島

新冠肺炎第三波疫情到處爆，本港昨日有五十八宗確診，其中一名新巴車長染疫，巴士恐播毒！該名駕駛新巴23號線的六十一歲車長確診，其六十五歲妻子亦確診。新巴指男車長在本月十三日及十四日仍有上班，並曾駕駛四輛巴士，另有十九名曾與其駕駛同一輛巴士及共同進食的車長要停工，等候病毒檢測結果。有新巴工會怒轟政府防疫政策永遠慢十拍，「車船口罩令」姍姍來遲，增加巴士播毒風險。

確診車長住沙田博康邨，感染源頭不明，現時情況穩定。新巴指他本月十二日休假，十三至十四日仍有上班，至十五日休假時出現病徵，前往診所求醫，翌日請病假，晚上入院接受隔離及進一步檢測，昨日確診。新巴指車長當值期間有戴口罩，日前駕駛的四輛巴士，車身編號分別為3828、4062、4072及4076，並於該兩日駕駛早上六時至中午一時許的班次。

23號線來往港島北角碼頭及堅尼地城蒲飛路，昨在北角碼頭總站所見，清潔工人正清潔車廂，一名姓曾車長表示會避免與同事一同用膳。新巴稱已安排涉事巴士前晚返廠以稀釋漂白水徹底消毒及清潔，包括冷氣隔塵網，總站的站長室及員工休息室亦已徹底消毒。

新世界第一巴士公司職工會理事長林錦標批評政府，強制要求市民乘搭公共交通工具要戴口罩的措施來得太遲，巴士經常到處走，感染風險比食肆大，「政府唔燒到埋嚟都唔做，後知後覺！」他指站頭已放有不少樣本瓶供同事檢測，惟取用的同事不多，呼籲同事身體不適時求醫並檢測。

身為註冊護士的中西區區議員任嘉兒則稱，該線路主要服務居民及港大學生，幸好港大近日已停面授課程，校內大部分為宿生，近日市民亦減少出門，故乘搭該線路的人不多。她批評政府防疫永遠慢十拍，豁免檢疫人士的漏洞引發第三波爆發，現時疫情遍布全港，市民出門已有風險，公共交通工具風險更甚，市民除戴口罩外，在車廂應避免周圍摸，落車後亦應立刻洗手。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超指，不少公共交通工具為節省效能，車廂冷氣系統通常用循環系統，增感染風險，而曾與該名車長共膳的其他車長比較高危。梁認為交通工具冷氣系統可調校成抽送新鮮空氣的模式，保持空氣流通，並建議乘客盡量避免繁忙時間乘車，減少社交接觸。

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