Dr.東：夏天喝凍飲易傷及「陽氣」　醫師建議先含數秒才飲

凍飲是不少人的夏日涼伴，惟多飲會導致脾胃虛弱。

夏日熱辣辣，港人都愛飲幾杯凍飲，涼透身心!有註冊中醫師提醒，喝凍飲傷及「陽氣」，導致脾胃虛弱，容易生病，出現感冒、腹瀉、頭痛等疾病，提醒大家「四時都要養身」，喝凍水時可先含數秒，先為口腔降溫，讓身體感到涼意，然後才吞進肚裏，做到養身又養心。

註冊中醫師陳翠萍表示，中醫講究「四時養生」，只要一些行為違反中醫的養生學，便屬傷身，例如飲食過量、晚睡早起、情緒不平和等，已經違反養生之道。他續指，由於春夏是「養陽」的季節，若夏天時常喝凍飲，又或早上起床後喝一杯冰水降溫，甚或經常身處冷氣地方，這些行為已傷及陽氣，導致寒邪、風邪侵擾，容易感冒、肚瀉，亦令人食欲減退，變得疲勞，若女士欲懷孕，多喝凍飲亦會傷及宮寒，更加需要「惜身」。

她提醒，經常進行劇烈運動的人更易傷身。因為中醫說「血汗同源」，即血與汗出自同一源頭。汗是人體的津液之一，津液和血互生，流汗過多會損耗心的津液及心，所以大量出汗讓身體變得虛弱，全身乏力，尤其在酷熱天氣下勞動時，大量出汗，更加非常傷身。

她曾接觸過一名60多歲的伯伯，因熱愛運動，一日只坐兩小時，其餘時間都是行行走走，導致睡眠習慣不好，經常在晚上「驚醒」。該名伯伯應是出現「耗氣」，後來她建議伯伯要坐多一點，並且向他處方補氣藥，情況已大大改善。

陳建議，夏天時可多吃清潤食物，例如冬瓜，因為冬瓜含水量高，亦有消暑作用，可用冬瓜作不同的食材配搭；而赤小豆則有去水腫、清熱排毒的作用；綠豆亦可清熱、解毒、解暑。飲用石斛清補涼湯，可健脾益氣，養陰生津。飲用三豆湯有清熱解毒，消暑利濕的功效。

與此同時，夏天亦忌經常進食生冷食物，飲用冰凍飲品，若真的希望喝凍飲時，可建議少冰，或含在口中一段時間才吞下肚，避免傷及脾胃。當進行劇烈運動後宜飲用暖水，此時血管吸收水分最快，可讓身體盡快回復正常。