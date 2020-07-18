由高風險地區抵港者，下周六起須持3日內核酸檢測證明。

鑑於本港2019冠狀病毒病的疫情發展和嚴峻程度，港府今日(18日)公布已就《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）下的指明刊憲，向在抵港前14日內曾到訪指定高風險地區的相關到港人士施加關乎保障公共衞生的條件，以進一步減少輸入個案。

到港人士如在登上從香港以外地區到達（或即將從香港以外地區到達）香港的民航飛機（「指明飛機」）的當日，或在該日之前的14日內，曾在任何指明地區（即孟加拉、印度、印尼、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓及南非）停留，相關到港人士必須提供由當地政府承認的化驗所或醫療機構，發出的72小時內新型冠狀病毒核酸檢測陰性證明、化驗報告正本，以及在港預訂酒店房間的確認書，租住日期由到港日期起計，不少於14日。

有關指明將於2020年7月25日0時0分生效，並一直有效直至另行通知。轉機過境人士，或獲相關檢疫規例豁免人士不受影響。

如交通工具上有到港人士不符合上述條件，該交通工具的每一營運人即屬犯罪，最高可處第五級罰款（50,000港元）及監禁6個月。營運人如沒有遵從提供資料的要求，或明知或罔顧實情地提供任何在要項上屬虛假或具誤導性的資料，最高可處第五級罰款（50,000港元）及監禁6個月。

在旅客方面，到港人士如沒有遵從提供資料的要求，或明知或罔顧實情地提供任何在要項上屬虛假或具誤導性的資料，最高可處第三級罰款（10,000港元）及監禁6個月。