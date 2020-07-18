社區隔離設施選址鯉魚門度假村　300單位月內啟用

第三波疫情在社區爆發，確診個案急增，醫院管理局現時一線負壓病房使用率已達7成，須啟用約500張二線病床，以騰空一線病床予病情較嚴重患者及懷疑個案使用。醫管局消息人士透露，社區隔離設施準備就緒，選址鯉魚門度假村，提供約300個單位，予特定條件的病人使用，最快月內啟用。

醫管局行政總裁高拔陞於4月時提及正研究將病情穩定病人，轉送社區隔離設施。據了解，社區隔離設施選址鯉魚門度假村，因內有獨立組合屋，位置遠離民居，但近東區醫院，如病人轉差可轉送該院。

消息人士稱，設施會接收病毒量低、病徵減退、有自理能力及不須服用多種藥物的病人，但不包括孕婦或兒童，患者須經醫生審核病況後，再決定是否轉送到隔離設施。鯉魚門度假村現時仍有檢疫人士，但衞生署已暫停安排新檢疫人士入住，待目前正接受檢疫的400人離開，消毒後，設施最快可於72小時後啟用，接收約300名患者。

據悉，患者入住設施後，會獲發二維碼登入電子系統，每日自行量體溫、血壓及血含氧量，醫護可在控制中心看到患者的數據，如發現數值異常，會透過視像對話診症，有需要亦會親自視察。醫護亦會每日為患者取深喉唾液樣本檢測，如連續兩日檢測結果呈陰性，便可離開。

人手方面，會安排23名護士及6至7名醫生，照顧首階段入住的約100名患者，每更約有2至5名護士及1名醫療助理在控制中心監察病人情況，醫生則朝9晚5當值。