全球新冠肺炎確診單日新高 平均每小時1萬人染疫

美國約翰斯霍普金斯大學統計顯示，截至周六（18日）上午，全球超過1400萬人感染新冠肺炎，死亡人數突破60萬；周五全球增加23.7萬宗病例，再創單日新高。英媒周五（17日）公布的數據顯示，全球過去100小時的新增個案，更首次超過100萬宗，即平均每小時有1萬人確診。

近日新增最多的病例主要來自美國、巴西及印度，當中美國周四新增7.7萬宗新增病例，單日數字比瑞典的總確診人數為多，累計超過364萬人染疫，近14萬人死亡。巴西新冠肺炎疫情同樣嚴峻，至今累計確診病例已突破200萬關口，僅次於居首的美國。

英媒根據各國政府的報告指，美國疫情爆發速度最快，佔全球感染及死亡人數過半。

【全球新冠肺炎確診數增長時序】

2020年

1月19日：100宗

3月6日：10萬宗

4月3日：100萬宗

4月15日：200萬宗

4月28日：300萬宗

5月9日：400萬宗

5月21日：500萬宗

5月31日：600萬宗

6月8日：700萬宗

6月16日：800萬宗

6月23日：900萬宗

6月28日：1000萬宗

7月4日：1100萬宗

7月9日：1200萬宗

7月14日：1300萬宗

7月18日：1400萬宗