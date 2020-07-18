乘客不戴罩　九巴司機「企硬 」拒開車獲讚

本港由周三(15日)起實施乘搭交通工具必須全民戴口罩（車船口罩令）的新措施，但仍有不少人乘搭公共交通工具時仍拒絕戴口罩，據網上流傳的影片顯示，一位長者乘搭巴士時堅持不戴口罩，並與車長爭執。該長者聲稱曾駕駛九巴及多次「曬證」，惟車長堅持等到對方戴口罩才開車，最終該長者自行落車。

根據片段，一名乘搭290號巴士前往荃灣西的伯伯，因在車上拒絕戴口罩，車長走到上層勸喻伯伯戴口罩。車長作多次勸喻，該伯伯均沒有理會，並多次出示證件，強調自己過往曾是九巴司機，聲稱「我阿頭嚟㗎」。不過，車長堅持要對方戴口罩才開車。

車長與伯伯爭吵期間，一名男乘客特意上前向伯伯遞口罩，但伯伯堅持不戴口罩，反而打算拿走口罩，車長見狀便再三提醒，更明言如果大家都是九巴的就更加好，可不可以幫幫忙，其後該伯伯自行離開。

影片在網上瘋傳，網民紛紛表示欣賞該名九巴車長，並極度讚賞車長處理得宜。網民同時直言即使曾駕駛九巴，任何乘客都不應獲得特權。據指該位伯伯並非初犯，網上亦有片段顯示該伯伯乘搭其他路線的巴士時同樣不戴口罩，該伯伯仍堅持己見，最終其他乘客無奈落車。

就政府最新實施的車船口罩令，九巴早前回應指會通知前線同事有關新措施細節，又稱已在個别巴士轉車站設置口罩售賣點，如獲政府當局批准，會增加地點以方便市民。