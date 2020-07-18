全港爆疫市民心慌　私院診所病毒檢測索價$2000仍額滿

本港新冠肺炎確診人數創新高，港人人心惶惶，紛紛做病毒檢測求安心。有私家醫院的病毒檢測服務收費近2000港元，但名額已爆棚，而收費平一半的私營診所也指近期測試量太多，化驗所難以處理，需暫停接受樣本瓶作病毒檢測。

記者今日(18日)以客人身份致電港怡醫院查詢病毒檢測服務詳情，職員表示病毒檢測收費連診金以優惠價1950港元的套餐發售，惟今日病毒檢測名額已滿，最快要下周一(20日)才能進行病毒檢測。職員指不設預約，早上10時開始派籌，名額以先到先得形式派發。若周一進行測試遞交樣本，預計最快可於翌日黃昏取得檢測結果報告。

市面有部分私營診所也有與衞生署指定化驗所合作，提供病毒檢測服務。其中盈健醫療則以950港元的價錢提供檢測費用、診金連報告的套餐服務，報告需時至少一個工作天。記者以客人身份致電診所，職員指由於近期測試量太多，合作的化驗所難以處理，故今日暫停接受樣本作病毒檢測，最快明日可恢復。不過，每個門診每日最多只有5個名額，先到先得，不接受預約，並將標準收緊，無出現上呼吸病徵的人士也不接受預約。

另外，嘉諾撒醫院也提供「鼻咽拭子測試」及「深喉唾液測試」新冠肺炎病毒測試，指只需要4至6小時得知結果，費用由1500港元起，惟預約電話長期忙線，無人接聽。而香港浸信會醫院也提供新冠肺炎病毒測試優惠套餐，收費1820港元，包括醫生診症一次、核酸檢驗及化驗報告，而所有測試均需預約，但預約電話也是長期忙線，無法預約。

港安醫院提供深喉唾液測試及鼻咽拭子測試，兩測試每日提供每日提供約100個名額，網頁無提供收費詳情，儘留下電話指可供查詢並預約，但預約電話長期無人接聽。

有曾與確診者共事的李小姐表示，昨日(17日)得知有同事確診後，全公司需要疏散，但因非密切接觸者，她只能自費作病毒檢測，可惜致電多個私營診所及普通科門診均表示滿額，打了一天電話，幾經辛苦最後在晚上7時才跨區找到一間政府認可收集樣本瓶的普通科門診。

她今晨遞交深喉唾液樣本，最快會於今日有結果。她現場所見，診所用以收集的紙皮箱已有逾百個樣本瓶，幾乎爆滿。她認爲，隨着疫情擴散，檢測需求將愈來愈多，希望僱主能為僱員安排檢測或提供一半檢測費用資助，冀政府能將檢測普及化及降低檢測費，保障市民健康。