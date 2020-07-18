梁卓偉形容防疫措施是「雙刃刀」　籲政府盡快採購疫苗

梁卓偉指控制疫情之餘要城市生活不至癱瘓，便得找到自律和自由之間的平衡點。

香港大學醫學院院長梁卓偉今(18日)在電台節目表示，控制疫情的措施是一把雙刃刀，要城市生活不至癱瘓，便得找到自律和自由之間的平衡點，但實是愈來愈難。他另指政府應該發揮香港人迅速、靈活反應的優點，盡快採購疫苗及其他防疫資源，不要讓香港人失望。

梁在節目中提到，控制疫情的措施是一把雙刃刀，保護長者免受感染之餘，卻因家人未能探望，為長者帶來另一方面的健康影響。他提到慈雲山的一家護老中心之前一直有隔離措施，老人家便相對安全，但措施稍為放鬆，便馬上爆發疫情，導致80%人染疫，當中更已出現死亡病例。

除了關注長者之外，梁說，社會必須面對及處理「健康公平」或者「健康平權」的問題，他以西方社會作比喻，指在英美的非洲裔、拉丁裔和南亞裔國民的感染及死亡率相對於白人均特別高，他說香港不同地區、不同群組的疫情似乎也有明顯分別，希望市民保持理性，不要歧視確診病人以至緊密接觸者。