華昇高層指病毒檢測不會外洩私隱　資料不送內地

港府聘用兩間內地私營公司為本港進行病毒檢測，其中一間是「華大基因」開設的華昇診斷中心，早前不少人憂慮檢測中心會將市民個人資料送往內地。華昇診斷中心有高層今日(18日)表示，上周起已為安老院舍檢測病毒，昨(17日)起亦為的士司機檢測，強調過程中不存在洩漏私隱，除了對病毒呈陽性的樣本會送至衞生署，其他樣本會銷毀，亦不會送回內地。

華昇診斷中心高層表示，中心所使用的內地試劑，已獲美國及加拿大等國際認可，亦正在百多個國家使用中，強調中心不存在資料外洩等私隱問題。他又指，中心採集咽喉樣本檢測，而非香港慣用的深喉唾液樣本，是因香港的採取方式有時間限制。

該高層又說，市民接受檢測前，政府人員包括社會福利署和衞生署會為他們登記身份證，再產生二維碼等資料，檢測人員在過程中不會知道他們的資料。當中心發現陽性樣本才會交回衞生署，其他樣本會銷毀，不會送回內地。他指中心每日可進行5000個檢測，下周起可做3萬個測試，日後的檢測費用亦一定會比市面便宜很多。