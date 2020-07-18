慈雲山累計近百人染疫　居民攜子拖篋急撤離

新一波疫情爆發，慈雲山屬重災區，昨日(17日)再多15名居民確診，令總染疫人數增至最少98人。有居民憂慮區內疫情，帶同孩子急步撤離避疫，亦有居民直言不敢外出。政府早前決定關閉慈雲山中心和街市，進行清潔和消毒，居民感不便。

慈正邨出現多宗確診個案，東網記者今(18日)到附近一帶巡視，區內人流明顯疏落，周末熱鬧畫面不再，其中正暉樓有居民帶同年幼孩子，一人攜着一件行李急步離開，承認是因為擔心疫情，表示自己「急着撤離」。正暉樓大堂內有數名穿上保護衣的工作人員準備進行清潔，亦有網上外賣平台的外賣員上樓送外賣。

街坊陳小姐大嘆因關閉街市不便買餸，慶幸家中仍有儲糧。對於本地確診人數每日增加，陳直言擔心，但指：「擔心也沒辦法，難道擔心就搬走嗎？」居民李小姐則表示，鑑於疫情，一家人絕少外出，但是仍要外出購買日用品，認為慈雲山中心關閉帶來少許不便，暫會到慈正商場的超級市場購物；另一位居民林先生則指會到新蒲崗買餸。

有區內居民反映遲遲未收到深喉唾液樣本瓶，在慈正邨內，正暉樓大堂放有兩個綠色垃圾桶作樣本收集箱，但未見衞生防護中心人員來收樣本。另一棟有多宗確診個案的正遠樓，則未見有收集箱。

慈雲山中心各個出入口均有職員看守，門外告示指中心本月12及17日分別已進行全場霧化消毒，巴士總站旁的食肆和便利店亦全數關閉。