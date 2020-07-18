仁濟醫院趙曾學韞小學　去年近7成教師離職

仁濟醫院趙曾學韞小學去年全校有7成教師離職。

位於青衣的仁濟醫院趙曾學韞小學出現教師離職潮，去年全校約30名教師之中，約20人在學期末或學期中突然離職，近7成人辭職，據知，事件疑與該校校長林美霞的管理手法有關。教育局發言人今日(18日)回覆指，已接獲相關投訴，並即時聯絡該校法團校董會了解事件，以及要求學校就投訴提交調查報告，強調嚴肅跟進事件。

據知，該校校長林美霞於2018年9月上任後隨即開設多個委員會，要求教師寫計劃書和財政報告等。若教師工作有「甩漏」，會被要求寫「異常報告」，林亦會在報告上寫滿紅字，要求教師修正，又聲稱會「紀錄在案」或發出警告信。

據了解，林會於清晨6時在即時通訊軟件上發布一系列指示，教師往往要在校內工作至晚上近7時方可離開，回家後又會繼續接到林的短訊。林又會要求教師跟進大量非教學工作，如處理報價單及找電訊商鋪設無線網絡等，負責教師往往要處理大量行政工作至凌晨。

另外，據悉，該校一名54歲的副校長於林上任後3個月便提早退休，目前副校長一職仍然空缺。根據《小學概覽》，目前該校31名教師之中，72%年資在4年或以下，12%為5至9年，只有16%年資達10年或以上。