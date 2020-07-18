cookedDeli海港城店及阿信屋藍灣半島店　共3人確診需停業

第三波新冠肺炎持續爆發，與大型連鎖超市city'super屬同一公司的cookedDeli美食廣場，其海港城店有2名負責洗碗的員工昨日（17日）確診，由於患者曾到city’super海港城店，有關店舖將暫時停業直至另行通知，已銷毀店內所有已開封或經過處理的食物。另外，759阿信屋小西灣藍灣半島分店亦有一名女收銀員今日(18日)確診，其最近上班日子為前日（16日）。

city'super表示，為保障員工及顧客的健康及安全，已即時安排專業清潔公司徹底清潔及消毒涉事分店，包括員工休息室、倉庫、收銀處、排隊列及陳列櫃等，未來將密切留意所有營運員工的健康狀況，以適時向有關部門作出通報及相應安排。

另外，759阿信屋小西灣藍灣半島分店，亦有一名負責收銀及處理貨品的50歲女店員確診，涉事分店需停業消毒。759阿信屋發言人張先生證實事件，指涉事女店員主要負責收銀工作，她昨日身體不適求診，並於今日凌晨初步確診。據他了解，該職員居於慈雲山，曾與丈夫光顧曾爆疫的溫莎餐廳，其丈夫早前亦已染疫。

張又指，該分店今早起暫停營業，同店其餘3名員工亦已接受病毒檢測，暫時休息等候結果，其中一人結果呈陰性。另已安排清潔公司徹底消毒分店，待清潔工作完成，以及安排好人手才會考慮重開。