外傭登機前須出示健康證明　抵港後檢測費由僱主支付

不少外傭陸續到港工作，政府下周六(25日)凌晨起，向抵港前14日內曾到訪指定高風險地區，即孟加拉、印度、印尼、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓及南非停留的相關到港人士施加關乎保障公共衞生的條件。勞工處提醒外籍家庭傭工、僱主及職業介紹所，外傭辦理乘坐飛機赴港的登機手續前，須出示當地政府承認的化驗所或醫療機構，發出的72小時內核酸檢測陰性證明、化驗報告正本，以及在港預訂不少於14日租住酒店房間確認書。

政府公布已就《預防及控制疾病(規管跨境交通工具及到港者)規例》(第599H章)下的指明刊憲，施加關乎保障公共衞生的條件，以進一步減少輸入個案，本月25日凌晨起生效，直至另行通知。

勞工處發言人表示，僱主及職業介紹所應預先為其外傭作出所需準備，如外傭未能符合食物及衞生局施加的條件，可能會被禁止登機前往香港，新到港的外傭可能在抵港後被拒絕入境。而有關外傭在14天的強制檢疫期間，必須留在檢疫令上的指定酒店地址。在選擇酒店作檢疫用途時，僱主及職業介紹所應聯絡酒店查詢詳情，並參考衞生署衞生防護中心發出的家居檢疫人士的感染控制建議。

發言人續指，僱主須負責外傭的核酸檢測費用。僱主向入境事務處申請聘用外傭時，若有關外傭在登機來港(或即將來港)當天或之前的14天內，曾在指明地區停留，僱主便須向政府簽署承諾書，表明在安排外傭來港時，會遵守相關指明及承擔核酸檢測費用，如僱主違反承諾書的內容，或會被給予不良記錄，入境處可能會拒絕其日後聘用外傭的申請。另外，在標準僱傭合約下，僱主亦須負責外傭在強制檢疫期間的住宿費用及為外傭提供膳食津貼。

至於職業介紹所則有責任向僱主及外傭提供準確資料，應提醒及/或協助僱主作出相關安排以符合相關指明。如有證據顯示職業介紹所違反《職業介紹所實務守則》的規定，有關的職業介紹所會被懲處。