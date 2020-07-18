今增64宗確診個案　累計1778宗　破03年沙士紀錄

新冠肺炎疫情不斷擴散，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日(18日)新增64宗確診個案，累計病例1778宗，超越2003年沙士的受感染人數。新增個案中有4宗為輸入性個案，其餘60宗為本地確診，另收到超過60宗初步確診個案。本地確診個案中，當中25宗與早前群組有關，並出現有患者因打乒乓波而感染的情況，餘下35宗則源頭未明。

今日新增的60宗本地個案，當中有25宗與早前個案有關，其中有2宗個案是與早前確診的一名伊利沙伯醫院的非緊急救護車調配中心控制員，於本月9日一起於新蒲崗捷菁乒乓球體育中心打乒乓波，懷疑因而傳染。而觀塘坪石邨的彬記餐廳、慈雲山中心的溫莎餐廳及翠河餐廳再有食客中招。而彬記及溫莎餐廳亦再有員工染疫。

其餘35宗本地個案源頭不明，包括3宗來自屯門眼科中心的群組個案，該中心有3名職員確診。至於伊利沙伯醫院的A6病房繼有3名病人及1名員工確診後，今日再多一名76歲病人確診，他上月30日入住該病房，與上述3名病人同住同一病格。病人過去幾日做過幾次病毒檢測，都是呈陰性，最近一次呈陽性，目前情況穩定。

其他源頭不明個案，包括尖沙咀海港城3樓city'super的餐廳有2洗碗工染疫；小西灣藍灣廣場的759阿信屋一名50歲女售貨員亦中招。其他個案包括一名油麻地真光女書院的16歲女學生、一名曾到尖沙咀唱歌的61歲男歌手、油麻地一名42歲男小販、於機場客運大樓洗手間做清潔的71歲男職員。另外，再有一名住黃大仙區的海關關員確診，其太太亦都中招。此外，旺角雅蘭中心稻香酒樓爆發宴會群組，有4人參與十幾圍的宴會後中招。

張竹君表示，現時疫情已經難以受控，無法單靠追蹤密切接觸者而截斷到疫情，惟有靠市民減少外出、聚會而拖慢疫情惡化。

捷菁乒乓球體育中心負責人陳先生指，在本月15日獲知曾有確診者使用設施，已在翌日晚上使用日本光觸媒納米銀進行全面消毒，其餘所有乒乓球用品，如乒乓球、乒乓球袋及乒乓球網等，已使用滴露消毒藥水徹底清洗，並已關閉中心3日，暫定明天重開，但原定明天的賽事經已取消。他指中心有強制入內人士需要戴口罩，但運動期間則是按他們意願。