元朗爆地產經紀街頭大混戰　2人受傷送院

元朗爆出地產經紀街頭混戰，有人被群毆至倒地不起。事發今日(18日)下午4時半許，元朗高埔路3號對開路面，一群大漢在上址爆發混戰，警方接報到場處理，現場有2名男子分別頭及身體多處受傷，由救護車送院治理，其中一人表示其手機被人搶去，警方在場接手調查。據了解，混戰雙方疑屬不同的地產經紀，有人在混戰施襲後乘坐接應私家車逃離現場。

據網上流傳懷疑與案有關的短片所見，當時有數名男子在上址發生爭執，其中一名身穿白色有領上衣的男子手持摺櫈，與其他大漢發生推撞並互相挑釁，隨後一名穿着黑衣黑褲的男子從後走近，白衣男推跌他的手機，眾人繼而大打出手，白衣男擬揮舞手中摺櫈，惟被多人攔住。

另一條片段顯示，白衣男正被3至4人圍毆，他寡不敵眾，頭部多次捱打，上衣亦被扯爛，倒臥路邊，惟眾人仍對他拳打腳踢，隨後有人更將一塊玻璃窗用力擲向白衣男，打中白衣男的腳邊，頓時玻璃四濺，所幸未有打中白衣男。眾人見白衣男倒地不起，方才停止施襲。此時，剛好有人駕私家車途經上址，從私家車乘客所拍短片可見，該名被打至倒地不起衣衫破爛的白衣男子，坐在地上良久都未能站起，即使有人上前嘗試扶他，亦無法站起。