新冠肺炎中年男性高危　專家指病毒有「7怕」　籲8招提高免疫力

新冠肺炎疫情嚴峻，至今全球超過1400萬人確診，死亡人數突破60萬，本港近日亦爆發第三波疫情，全港市民人心惶惶。中國疾病預防控制中心研究團隊指出，截至2月中，在中國境內近5萬宗確診病例中，逾86%患者年齡介乎30至79歲，死亡人數逾千人，男性死亡率比女性高近65%。有專家分析，50歲以上男性屬染疫高危人士，指新冠肺炎有「7怕」，並建議8招提高免疫力，呼籲市民做好防疫措施。

中國和美國研究人員早前亦在醫學平台medRxiv表示，分析8866宗確診病例後，發現重症患者中男性佔61.5%，而男患者死亡率約為4.45%，女患者則為1.25%，可見男性死亡率為女性的3倍。

有專家分析，新冠肺炎病毒有「7怕」，包括害怕紫外線、攝氏56度以上高溫、空氣流通、含氯消毒劑、75%濃度酒精、勤洗手、以及人體免疫力。該專家同時提出8項提升免疫力的方法，包括充足睡眠、早餐多吃乳酪、多吃洋蔥和大蒜、常飲蜂蜜水及檸檬水、多補充維他命C、堅持鍛煉身體、多曬太陽、以及保持微笑和樂觀開朗。

新冠肺炎病毒「7怕」

1. 害怕紫外線

2. 害怕攝氏56度以上高溫

3. 害怕空氣流通

4. 害怕含氯消毒劑

5. 害怕75%濃度酒精

6. 害怕市民勤洗手

7. 害怕人體免疫力

8項提升免疫力的方法

1. 充足睡眠

2. 早餐多吃乳酪

3. 多吃洋蔥和大蒜

4. 常飲蜂蜜水及檸檬水

5. 多補充維他命C

6. 堅持鍛煉身體

7. 多曬太陽

8. 保持微笑和樂觀開朗。