街市現感染個案　食環署明起為12個九龍區街市深層消毒

全港多個街市出現新冠肺炎感染個案，市民人心惶惶。食物環境衞生署近日先後為牛池灣街市及北河街街市進行清潔及消毒，因應疫情加劇，該署將加強轄下街市的清潔及消毒工作，明日（19日）起為12個位於九龍區的街市進行深層清潔消毒工作。

明日進行清潔及消毒的街市包括牛頭角、雙鳳街、油麻地，以及花園街街市。瑞和街、大成街、九龍城及保安道街市則會在下星期一（20日）進行相關工作。土瓜灣、紅磡、大角咀、以及荔灣街市則會在下星期二（21日）進行清潔及消毒。

食環署提醒，街市會提早1小時關閉，於晚上7時開始進行深層清潔消毒工作，人員將為街市公用地方及設施進行徹底清潔及消毒。該署呼籲街市的檔主配合，在各自攤檔範圍進行清潔及消毒，以改善街市的整體衞生情況。該署亦會在街市外圍及附近街道進行深層清潔，整體工作預計需時約4小時。

該署表示，會密切留意轄下街市的情況，因應需要在其他街市加強清潔消毒工作及預防措施，以保持環境衞生，保障街市檔主及市民的健康及安全。