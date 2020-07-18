理大如期下月考筆試　學生憂增患病風險

本港疫情持續升溫，近日錄得多宗源頭不明的本地個案，惟區議員林兆彬向《東網》指，最近收到香港理工大學同學求助，指校方堅持學生在8月3日至15日回校應考筆試，並拒絕改為網上考試，據知，涉及的學科達86個。有學生稱擔心會因此增加患病風險，已多次向校方反映意見，希望改為網上考試，惟校方只作官腔回應，未有回應學生訴求。《東網》正向理大校方查詢回應。

有理大土本工程系三年級學生向《東網》表示，最近疫情非常誇張，每日均錄得數十宗本地確診個案，惟校方依然要求學生到校應試，故非常擔心會因此提升感染風險。他指，曾向所屬學系要求將筆試改為網上考試，但對方回覆指「一切跟最大粒話事」，目前亦已向學生會求助。

他又指，早前有內地生為了應考筆試，已花費逾萬港元到酒店隔離，但校方目前卻容許在內地的學生於指定分校應考，令不少已回港內地生感到非常不滿。根據學校電郵指，目前在內地的學生可選擇在8月3日至15日，在位於深圳的「香港理工大學深圳研究院」同步進行考試。

理大發言人稱，校方及各院系老師已審慎考量在校内進行考核的必要性及/或滿足專業資格認可的要求等因素，而作出相關決定，強調校方一直密切留意疫情的發展，就各項教學及考核安排作出適當的調整，並嚴格實施及執行相關的防疫措施，包括要求進校人士填寫旅遊及健康申報、體温檢測，校方亦會因應社交距離的需要作出試場安排。

至於目前仍在香港境外，未能返港進行校内考試的同學，可以聯繫學科老師，老師會酌情考慮其他方式進行考核。