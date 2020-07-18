政Whats噏：抗疫基金愈補愈漏　體演文化界處瀕死狀態

馬逢國指體演文化界受過去半年疫情打擊，已到瀕死狀態。

香港經歷逾1年嘅反修例風波，加上現時面對第3波新冠肺炎疫情，搞到百業蕭條，就連體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國都呻話，其界別過去半年已到瀕死狀態，但業界工作者資助嚴重不足，故促請政府盡快推出第3輪防疫抗疫基金(基金)解困。據悉，政府現階段仍然忙緊第2輪基金「補漏」，加上第2輪基金撥款仲未用完，所以未有計劃推出第3輪基金。正所謂「遠水不能救近火」，睇嚟各界集中火力向第2輪基金埋手好過喇！

因應疫情反彈，政府再次收緊防疫措施，康文署轄下場地包括表演場地、體育館、運動場等需要再次暫停開放，連1年1度舉行嘅書展都需要延期。馬逢國話，其界別嘅工作者原本以為可以回復正常，點知新一波疫情衝擊令佢哋再次跌入谷底。佢話疫情持續半年，政府早前推出2輪基金支援業界工作者，但有關資助只有7500港元，連同政府向全港市民派發的1萬港元，試問又點捱到半年呢？而且要捱幾耐仲係未知之數。

有部分業界工作者甚至未能受惠於2輪基金，例如電影工作者、活動及演藝製作界從業員、未有強積金戶口嘅自僱人士等。馬逢國就促請政府盡快推出第3輪基金，增加對業界工作者嘅資助。不過，有議員早前在立法會建議政府盡快推出第3輪基金，惟相關官員指第2輪基金仲有款額未用完。

根據消息人士透露，其實普遍業界無話想政府推第3輪基金，反而希望政府利用第2輪基金剩餘款額，盡快推出不同計劃資助各界。有業界仲投訴政府推出嘅計劃宣傳力度不足，應該盡快落實、加強宣傳及優化相關計劃嘅程序或條件，認為咁先可以真正做到「到位」及「及時雨」嘅效果。

睇番資料，政府近期都頻頻「補漏」，推行唔同嘅資助計劃，包括支援車輛維修工場、洗碗業、物業管理業、貴金屬貿易行業等，並優化政策，支援遺漏嘅行業。

照咁睇嚟，除非疫情爆到一發不可收拾，否則政府都唔會推出第3輪基金救市，所以要求得「及時雨」，就應集中火力向第2輪基金嘅剩餘款額埋手，以暫解燃眉之急。