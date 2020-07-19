新冠肺炎︰專家稱內地防疫有決心　香港防疫策略成本或更高

內地新冠肺炎疫情持續，國家衞健委通報，截至上周六（18日），內地新增22宗確診病例，其中16宗為本土病例，均在新疆，至今累計確診病例83,644宗，造成4634人病亡。北京、新疆烏魯木齊及香港近期先後爆發新一波疫情，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏指出，北京和烏魯木齊均迅速重拳出擊，充分反映政府防疫決心，惟香港採取「應症就診」策略，長遠而言社會經濟成本可能會更高。

張文宏指出，中國局部地區出現小規模聚集病例，已成為疫情防控常態化的特點之一。北京和烏魯木齊市在疫情發生後，均迅速展開大排查，結合流行病學調研和全面排摸，快速開展精準的「應檢盡檢」，如此主動、快速、精準的防控，背後的是內地政府「零遺漏」、「持續接近零病例」的決心。

然而香港採取的策略是「應症就診」，未有像北京再出現病例後，迅速展開大排查和普篩，這是基於香港將疫情控制在「低水平」而非「清零」理念，雖然對短期醫療資源的耗費相對較少，但疫情長期波動導致的社會經濟成本可能更高。

他續指，「疫情清零」和「疫情長期低水平存在」背後所耗費的社會、醫療、人力、經濟綜合成本，可能需要專業人士整理和分析，背後也存在複雜的社會因素，但從目前北京、烏魯木齊市的經驗而言，內地目前採取的快速反應、精準防控與動態清零的防控措施，已能保證當地在3至4周後基本恢復正常生活，對於內地而言肯定是目前最優的解決方法。