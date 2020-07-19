東方日報A1：港府無視血的教訓　新冠累計1778宗超越沙士

新冠肺炎疫情一發不可收拾，感染人數突破沙士，本港昨日新增六十四宗確診，累計一千七百七十八人染疫，比起沙士多廿三人。面對第三波疫情爆發，預期確診數字仍會大幅上升，港府半年間實施的防疫措施未能力挽狂瀾，導致香港經歷十七年前的沙士陰霾後，再一次遭受疫症肆虐。學者批評政府防疫無能，沒有吸取沙士血的教訓，當內地及周邊國家均對外來入境人士實施嚴格防疫管制時，香港卻如同無掩雞籠般，讓部分入境人士豁免檢疫下走入社區，令病毒在社區蔓延，造成今天的慘痛局面。

二○○三年二月廿二日，本港爆發首宗沙士個案。當時廣州中山大學退休教授劉劍倫由廣州來港，入住九龍京華國際酒店，將沙士傳染給一名廿六歲男子，及後該男子在三月初不適入住威爾斯親王醫院8A病房，導致威院、淘大花園等出現疫情爆發。短短四個月間，直至六月廿一日，累計一千七百五十五人染病，二百九十九人死亡。

歷史重演，到今年一月廿三日，本港首名新冠肺炎患者出現，及後出現打邊爐群組、佛堂群組、酒吧群組等。政府在疫情爆發初期，雖已啟動公共衞生政策至緊急應變級別，設立督導委員會，由行政長官領導，但政府處理手法及回應差強人意，決策能力成疑，釀成社區爆發危機。

沙士過後，醫院管理局當時決定着手推行在十四間急症醫院安放一千四百多張隔離病床，以及在瑪嘉烈醫院、屯門醫院及雅麗氏何妙齡那打素醫院興建三座傳染病大樓。但因有議員認為選址太近民居，以及政府資源有限，使屯門醫院及雅麗氏何妙齡那打素醫院的傳染病大樓胎死腹中，只剩下瑪嘉烈醫院的傳染病中心。截至昨日，公立醫院的負壓病房使用率已達七成一。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強說，新冠肺炎感染數字高於沙士，皆因政府處事無能，沒有吸取沙士教訓，檢疫中心措施不足、隔離病房臨近爆滿，全部沒有未雨綢繆。他舉例說，疫情爆發初期政府曾允許公務員在家工作，但最近出現大量本地感染個案，則仍要求公務員繼續返回辦公室上班，增加病毒傳播風險，做法完全是本末倒置。

他又說，內地及周圍國家均採取雷厲風行的防疫措施，例如北京面對第三波疫情爆發，均要求所有入境人士集中在酒店隔離，但本港形同無掩雞籠，允許部分入境人士豁免檢疫，讓病毒帶入社區，半年間要市民戴口罩生活，對政府的防疫態度感到失望。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀認為，新冠肺炎疫情在全球均發生，比起沙士更嚴峻，但政府過去多月仍允許不少入境人士在豁免檢疫下走入社區，是本港主要的防疫漏洞，預計疫情在未來會進一步失控，公立醫院容量不勝負荷。即使政府實施多項防疫措施，但街上仍有不少市民上班或行街，增加病毒傳播風險。她建議當局鼓勵彈性上班時間，並着手與商界合作，減低商場購物時間，市民少出街，留家抗疫。

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