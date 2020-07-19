探射燈：本地遊需求低　業界朌建旅遊氣泡

本港新冠肺炎第3波疫情爆發，各地疫情亦未見緩和，旅遊業停滯不前。旅發局亦調整策略，推出多措施鼓勵市民留港旅遊，振興本地旅遊業，包括優化「綠色生活本地遊鼓勵計劃」，旅行社每接待一名旅客便可獲得200港元鼓勵金；旅發局又推出「旅遊•就在香港」的一站式平台，提供多條本地遊路線及過萬個優惠資訊等。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦歡迎有關措施，但坦言本地旅行團的需求不大，市民有能力自行發掘及遊覽景點。而旅遊業涵蓋酒店、交通、零售、票務等範疇，本地遊規模較小，未必能惠及所有業務。現階段旅行社只能向其固定的客源進行推廣，客量較小。他希望政府加強宣傳有關計劃，或由高官帶頭參加本地遊，營造正面的氛圍鼓勵市民參加。

「政府官員日日有糧出，但係唔少旅遊從業員已經失咗業一年。」崔指澳門、珠海已恢復兩地必要的往來，惟本港的健康碼討論多時，他促請政府盡快恢復港澳必要人員的往來，及後亦可有限度與其他疫情受控的地區建立「旅遊氣泡」，或以「團進團出」方式，平衡疫情防控及旅遊復甦。

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