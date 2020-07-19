探射燈：排檔違規分租　經營者未必獲補貼

小販受疫情影響生意大跌，紓困措施卻只獲一次性的5000港元資助。有議員曾建議政府向持牌小販發放2萬港元津貼，幫補日常開支。但食環署指出，持牌小販早前已受惠於去年8月財政預算案中，獲免牌費1年。然而，本港排檔分租情況普遍，經營者不一定是持牌人，政府提供的資助或寬免未必令經營者直接受惠。

由於食環署不再簽發新小販牌照，令小販牌照有價有市。東網早前報道，不少持牌人違規將排檔出租，每月租金由數百元至逾萬元不等。每當食環署人員查牌時，持牌人便會短暫現身，隨後再由領有「助手牌」的經營者繼續營運。

港九新界販商社團聯合會會長曾錦明指，經營者與持牌人並非同一人的情況的確存在。只有小販持牌人可以領取政府資助，而持牌人會否將金額分發給「助手」則視乎兩者交情而定。政府無從得知持牌人和「助手」之間的轇轕，誰是真正的經營者。他希望政府若再有資助，應列明持牌人要將一定金額分發給「助手」，令營運的助手同樣受惠。

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