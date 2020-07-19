探射燈：疫情冰封熱遊點　小店排檔輪住執

疫情反覆重臨重創各行各業，本港旅遊業經歷史無前例的冰河時期。東網記者走訪多個旅遊熱點，發現小店及排檔十室九空，小販大嘆生意急跌95%。政府雖向每名持牌小販提供5000港元現金資助，不少小販坦言作用不大。有議員促請政府對旅遊區排檔小販增加額外現金資助，支援他們渡過難關。

日前周末，圍繞赤柱市集約160多個商舖和攤檔中，有近60間拉上鐵閘未有營業，部分貼上招租告示，佔總數約37%。有2間售賣油畫和服飾的店舖即將結業，進行減價促銷，惟在場選購的顧客卻不多。

經營服裝店的潘女士表示，其主要客源為外地旅客，惟訪港旅客大減，生意額大跌90%，訪問前1天更是零交易；她促請政府參考澳門向市民派發消費券，帶動零售業。在赤柱市集售賣泳衣的馮小姐亦指，近期生意額只有不足30%，並坦言如果情況持續，會考慮結業。

旺角女人街近250個排檔中，有逾60%未有營業；以往水洩不通的通道現時暢通無阻。以夜市聞名的油麻地廟街亦是遊客必到景點之一，本應暢旺的假日晚市時段卻顯得格外冷清，即使在禁晚市堂食前，約150個排檔中，只有3分之1，約50檔營業。

每名合資格的持牌固定攤位小販及流動小販，可向政府的「防疫抗疫基金」轄下的持牌小販資助計劃，申領一筆過5000港元的資助。「5000蚊有鬼用咩，半個月開支都唔夠冚。」於廟街售賣紀念品的陳先生和在女人街售賣遊客服飾的周女士不約而同指出，每月要花費逾萬元租用貨倉擺貨，另加2500至3000港元僱用工人搭建和清拆篷頂。

灣仔金紫荊廣場人迹罕至，日前記者到訪，全場不足20人，而以前要「搶生意」的有牌和無牌攝影檔均未有營業。售賣飲料和雪糕的流動小販洪先生坦言，近月生意大跌90%，農曆新年至今只開檔3次。由於他沒有強積金戶口，不符合保就業計劃的申請資格，只能用積蓄勉強支持生活。

議員邵家輝指，女人街和廟街的排檔沒有食環署提供的「屋仔」形鐵盒儲存貨品，要額外付數千至1萬港元租倉，加上疫情下生意大跌逾90%。他早前去信政府希望當局對旅遊區排檔增加額外的現金資助，幫助他們渡過難關。

食環署回覆指，除「持牌小販資助計劃」外，政府去年8月亦宣布一系列撐企業、保就業措施，以減輕業界應對在當前經濟環境下的經營壓力。

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