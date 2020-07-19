延長產假薪酬發還工作欲外判　羅致光：機制設立縮短6個月

勞工及福利局局長羅致光今(19日)在網誌中表示，期望將新增4周產假薪酬的發還機制工作外判，可望設立發還機制的時間縮短6個月，爭取在今年底前令法例修訂生效。

羅指，立法會雖已通過延長產假法例修訂，但仍需要時間設立新增4周產假薪酬的發還機制。若由政府部門進行有關工作，最快需要18個月。為回應社會期望，勞工處計劃將工作外判，希望可以將設立發還機制的時間縮短6個月。而按女僱員一般都是預產期前2至4周開始放產假，而政府發還的薪酬屬於第11至14周的產假，預計僱主最早會在女僱員分娩日的3個月或之後才提交發還產假薪酬申請。因此，延長產假的生效日期，可以合理地定於發還機制成立之前約3個月或更早的時間。他指政府可以爭取在今年底前令法例修訂生效。

另外，他提到延長產假的措施不是鼓勵生育，所以對於有議員批評只延長產假4周不能鼓勵生育的講法，感覺是「啼笑皆非」。他又指去年的社會運動可能導至今年的生育率進一步下降，而疫情已令香港的註冊婚姻數字明顯減少，這又可能會令來年的生育率更進一步下降。