漁護署引入兩款水耕種植技術　可加快農作物生長50%

近年流行水耕種植，不需要土壤，不用每用澆水，只需少許光源就可以自家種植蔬菜。漁農自然護理署最近引入了兩款現代化生產方法協助業界發展，分別為可轉換光譜植物生長燈和納米氣泡技術，最高有效提高農作物20%至50%的生長速度。

漁護署表示，光譜植物生長燈可隨植物生長階段來改變光譜，以配合植物所需提高生長率。漁護署農業主任陳兆麟表示，試驗結果顯示，紅橡葉生菜及紅珊瑚生菜的生長率經過光譜植物生長燈輔助後，生長率可提高20%至30%，綠橡葉生菜和綠牛油生菜的生長率更可以提高至少50%。

至於納米氣泡技術則可增強水耕種植系統的水中溶氧量，輔助種子發芽和提高水耕菜的生長速度。試驗結果顯示，不同蔬菜品種的種子發芽率可提升3%至36%，蔬菜的生長速度也顯著提高。

陳說，兩項科技若應用在水耕蔬菜栽培，可加快蔬菜生產，使農民有理想收成，而且水耕栽培場地選址具彈性，栽培床架又可多層式向上裝置，增加產量，一年四季皆可在室內栽培，生產穩定。兩項技術均由創新科技署成立的納米及先進材料研發院有限公司（NAMI）研發，目前正在漁護署和蔬菜統營處合作設立的全環控水耕研發中心試行。