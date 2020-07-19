古蹟辦文物展暫停開放　黃偉綸盼疫情結束重開展覽

發展局局長黃偉綸今日(19日)發表網誌，分享古物古蹟辦事處（古蹟辦）與東華三院文物館共同策劃「百載築蹟─東華三院文物館與文物保育」展覽，展出逾70件珍貴展品，訴說保育本地歷史文化和建築的工作。展覽在九龍公園香港文物探知館舉行，展期原本由5月尾至9月23日，惟近日疫情嚴峻，探知館已暫停開放，黃希望疫情盡快結束，讓市民可抽空細賞本港的歷史檔案和文物。

黃指廣華醫院的文物是其中的重要展覽，該院於1911年10月9日開幕，可能是清朝最後一幢開幕的建築，是次展品有當年懸掛在廣華醫院大堂正門的「廣華醫院」牌匾，而家具亦是超過百年歷史古董，其中擺放五供的桌子便刻有宣統三年（即1911年）的字樣。其他展品包括廣華醫院入院總冊、醫院則例、印有東華三院的玻璃奶瓶、東華義莊租價列木刻。

黃說，東華三院現時管理11項歷史建築，包括5項法定古蹟和6項獲評級的建築物。2010年，東華三院兩項歷史建築首次被列為法定古蹟，分別是文物館和位於上環的文武廟；2015年，位於跑馬地的馬場先難友紀念碑亦被列為法定古蹟。今年，東華三院再將油麻地天后古廟及大口環東華義莊兩項一級歷史建築，列為法定古蹟，為香港增添了兩項彌足珍貴的文化遺產。