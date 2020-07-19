衞生署前線員工獲發疫情辛勞津貼　惟同工不同酬惹不滿

新冠肺炎疫情襲港逾半年，衞生署作為處理疫情的前線部門，終可獲發遲來的津貼。據了解，衞生署向首長級第四級或以下的兩類員工發放「辛勞津貼」(NHA)，第一類是處理疫情的前線員工，第二類是被借調去處理疫情並超時工作的員工，分別各可獲每月薪金的30%及15%額外津貼，最快8月底發放。惟計劃出現「同工不同酬」爭議，引起員工內部不滿，一個鼓勵員工士氣的新措施反淪為「士氣殺手」。

據了解，在NHA計劃下有兩類員工可獲津貼，第一類是需要接觸懷疑或確診個案，或處理檢測樣本的前線員工，包括在港口衞生科工作、樣本收集中心、檢疫中心及處理疫廈工作的高風險員工，他們可獲發相等於每月薪金的額外30%津貼。第二類是從其他部門被借調到衞生署處理疫情相關工作、連續30日內超時工作30小時或以上的員工，他們可獲發每月薪金的額外15%津貼。

此外，衞生署亦會增設OTH計劃予本身不符合申請原有「加班津貼」(OTA)的超時工作員工，只要員工在3個月內加班超過50小時便可申請。NHA及OTH計劃可追溯的時期由今年1月25日至5月31日，津貼最快8月底發放。

不過，據知NHA計劃引起衞生署員工內部不滿，主要針對第二類獲發津貼員工的條件，第二類員工包括做個案調查、追蹤工作、熱線中心或後勤工作的人，但計劃僅讓由其他部門或崗位借調過來的員工才可申請津貼，而原本處理上述工作的衞生署員工則不符合資格，批評申請條件思慮不周及極為不公，出現「同工不同酬」情況，要求衞生署將計劃涵蓋至現有員工。