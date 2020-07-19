陳肇始稱檢疫設施不勝負荷　正檢視公眾地方全民戴口罩

新冠肺炎疫情持續升溫，食物及衞生局局長陳肇始今早(19日)在電視節目表示，今波疫情嚴峻，是自疫情開始以來前所未見，政府正「全方位檢視」在公眾地方要求一定要戴口罩。她又指若確診個案持續上升，醫院和檢疫設施不敷應用時，最壞打算是需入院或檢疫市民或要留在家中等候安排。

陳指除了政府有相關措施，希望市民能夠多些留在家中及買外賣，如果平常社交較頻繁的人，暫時應「忍一下、可免則免」。對於有意見指在公眾地方應一定要戴口罩，她指政府正「全方位檢視」。她指竹篙灣檢疫中心今日投入服務，可提供800個單位，但檢疫單位供應緊張，若確診個案繼續增加，醫院或檢疫措施均不勝負荷時，就要作最壞打算，有需要入院或到檢疫中心的市民要留在家中等候安排。

陳指衞生署及醫管局過去幾天每日均做過萬個病毒檢測，超出原先的檢測量上限。她指政府日前聘用私營機構為4個高危群組，包括安老院、食肆、物業管理員工及的士司機，提供免費病毒檢測，連日來反應熱烈，望隨有更多檢測服務，費用會更便宜。陳透露會考慮在普通科門診為輕微徵狀的人進行檢測，但並未提及實施日期，現先集中處理與疫情爆發相關的個案。

被問及政府在父親節前放寬防疫措施，隨即出現第三波疫情，政府總是等到疫情出現後才收緊措施會否太遲，陳回應指，防疫措施要鬆弛有度，是按情況調整，大家要習慣；而觀乎全世界的經驗，當市民回復正常生活和經濟活動後，都會有感染個案出現，故最重要的是迅速應對。