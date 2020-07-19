學友社料考生今年成績多現落差　籲多手準備

中學文憑試(DSE)將於周三(22日)放榜，學友社今日(19日)公布放榜服務安排，學生輔導顧問吳寶城指，今年考生會難以預計成績，因部分考生沒有在校內進行模擬試，預計學生成績或有落差，呼籲學生就不同分數有不同的準備。他又指，目前的學額數目比學生還要多，「唔會無書讀」，惟學生應反省及提醒自己，不應「為讀而讀」，呼籲學生按興趣升學，亦不應以學院排名或資助模式定奪。

吳指，今年或會有很多學生不滿意DSE成績，若有關學生打算重讀，需考慮造成成績的因素能否改變，是來自「自己」還是「他人」，「無疫情會否發揮得較好？」，學生需檢視個人自律。吳續指，學生亦要考慮到重讀後想達到的目標，例如期望重考後達到5科2級成績，不少院校的基礎文憑亦可達到同樣資歷。

吳表示，學生應注意各院校在放榜日的最新安排，同時留意當日物資安排，他指，由於部分院校提供網上申請及面試，建議學生準備平板電腦，「不用使用細小手機」。他又指，雖然今年放榜日延遲了，但認為不會影響到海外升學的機會，惟學生需留意海外院校的最新上學安排、簽證及隔離措施等，「有機會需要在港上堂」。

學生輔導中心隊長、註冊社工陳衍宗則指，以往有不少家長與子女升學安排意見不一而產生磨擦，建議家長作出適當鼓勵。他又指，學友社昨日起(18日)至27日提供「放榜輔導熱線」服務(2503 3399)。陳表示，今年學友社接獲的學生及家長查詢比例為6比4，最多人詢問放榜日的準備，其次為查詢自資副學士課程，例如學歴認受性等。

應屆DSE考生林同學指，選擇了城大社會科學為Band A首位，預計成績會有17至19分。他指，很難預計自己的成績，又承認有考慮到台灣升學，但需視乎最終成績及香港社會環境會否變差。因應疫情，他打算放榜日以電子形式收取成績表。